Актриса из «Прекрасной няни» рассказала о болезни Заворотнюк

https://static.news.ru/photo/8606d90e-430b-11eb-9450-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Актриса сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева рассказала, что знает о болезни Анастасии Заворотнюк. За врем работы артистки сдружились, несмотря на то, что по сюжету Прокофьева исполняла роль Жанны Аркадьевны — главного антагониста персонажа Заворотнюк.

Об этом актриса с большой теплотой рассказала в эфире YouTube-шоу «Лучше правду!» с Суреном Каграмановым.

Мы с Настей дружили очень, когда снимались вместе в сериале «Моя прекрасная няня». Потом мы разбежались. Сохранилась тёплая волна от всего прожитого. У нас сейчас остались хорошие приятельские отношения, — говорит Прокофьева.

Когда «Жанна Аркадьевна» узнала о болезни Заворотнюк, она не стала докучать семье актрисы: они твёрдо дали понять — с проблемами справятся сами. Поэтому Прокофьева не любопытствовала и не передавал приветы через подруг. Но точно знает, что все, кто дружит с Анастасией Заворотнюк, очень переживают за неё.

Насте очень повезло, у нее грандиозная семья, любящие вокруг люди. Я очень верю, что сейчас всё идет на поправку, — сказала Прокофьева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что её жизнь в настоящее время состоит из слёз, нервов и переживаний. По словам дочери артистки, образ сильной и независимой девушки даётся ей очень непросто.