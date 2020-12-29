Дочь Заворотнюк загадала трогательное желание для своей мамы

https://static.news.ru/photo/9a430616-4a92-11eb-945c-fa163e074e61_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в преддверии Нового года загадала очень трогательное желание. Так, девушка пожелала здоровья своей маме.

Чтобы моя мамочка была здорова и счастлива, — написала Анна Заворотнюк в социальной сети, передаёт «Экономика сегодня».

Известно, что наследница актрисы активно ведёт социальные сети, однако предпочитает скрывать подробности своей личной жизни. В настоящее время Анна Заворотнюк просто старается не унывать. Стоит отметить, что совсем недавно светская львица заявила, что её жизнь «состоит из слёз, нервов и переживаний».

В свои неполные 24 года Анна Заворотнюк уже успела окончить школу в Англии, выучиться на продюсера в университете США и сняться в российском сериале. Сейчас девушка строит карьеру модели и занимается развитием своих социальных сетей.

Анастасия Заворотнюк продолжает бороться со своим диагнозом — глиобластомой. Актриса перестала появляться на публике летом 2019 года. Тогда же появилась информация об ухудшении её состояния здоровья. Позже выяснилось, что Заворотнюк больна раком.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева рассказала, что знает о болезни Анастасии Заворотнюк. За время работы артистки сдружились, несмотря на то что по сюжету Прокофьева исполняла роль Жанны Аркадьевны — главного антагониста персонажа Заворотнюк.