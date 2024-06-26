Дочь Шукшиной сняла бюстгалтер и показала атлетическую фигуру

Фото: Социальные сети

Анна Шукшина

Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна решила продемонстрировать свою подтянутую фигуру, сняв бюстгальтер. На фото, которое было опубликовано в соцсетях, 34-летняя девушка позирует в красном нижнем белье, сняв верхнюю часть комплекта, чтобы показать свои успехи в бодибилдинге.

В подписи к фото Шукшина отметила важность тренера для спортсмена и выразила благодарность своему наставнику, который помог ей достичь желаемых результатов. Ее подписчики похвалили за труд и самоотверженность.

Ранее адвокат Юлия Вербицкая-Линник заявила, что появившийся на днях слух о задержании Шукшиной мог родиться из контента, который производит эта известная личность. Юрист не исключает, что сама артистка со своими заявлениями может провоцировать такие фейковые инфоповоды.

До этого Мария Шукшина раскритиковала последние фильмы советских режиссеров Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова. Артистка высказала мнение, что в пожилом возрасте ничего хорошего не снимешь, поэтому последние фильмы в карьере знаменитых режиссеров «невозможно смотреть».

Также Ольга Шукшина отказалась от комментариев по поводу суда с сестрой Марией Шукшиной, которая получила исключительные права на произведения их покойного отца Василия Шукшина. Ольга подала иск в Таганский районный суд в ноябре 2023 года с требованием оспорить договор о передаче исключительных прав, заключенный между Марией и Лидией Федосеевой-Шукшиной. Сейчас только старшая дочь может распоряжаться произведениями отца и зарабатывать на этом