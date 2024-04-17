Дочь известной телеведущей снялась обнаженной для корейского журнала Журнал W опубликовал топлес-фотосессию с моделью Амелией Грей Хэмлин

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Амелия Грей Хэмлин

Американская модель Амелия Грей Хэмлин поучаствовала в топлес-фотосессии для корейской версии журнала W. Снимки с полуобнаженной девушкой издание опубликовало на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

22-летняя манекенщица является дочерью известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя Гарри Хэмлина. На фотосессии она предстала с обнаженной грудью, которую прикрыла руками, а также в черных кожаных перчатках выше локтей.

Модель, кроме этого, надела колье и браслет из крупных металлических звеньев. Снимки сделал дуэт фотографов, известный как Sean and Seng.

Ранее 35-летняя актриса Ирина Горбачева опубликовала серию откровенных фотографий в джунглях без одежды и нижнего белья, а также без волос на голове. Звезда сериала «Чики» отметила, что любит «наблюдать природу» и считает эти снимки красивыми. Горбачева подчеркнула, что фото не обработаны фильтрами.

До этого актриса Агата Муцениеце показала кадры «драки» из фотосессии со своим партнером по спектаклю Crave Иваном Чуйковым. Снимки были сделаны в стиле фильма «Мистер и миссис Смит». Муцениеце изображала героиню, которую сыграла голливудская актриса Анджелина Джоли, Чуйков предстал в образе Брэда Питта.