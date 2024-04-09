Муцениеце «избила» мужчину на фотосессии Муцениеце сделала фотосессию в стиле фильма «Мистер и миссис Смит»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Агата Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала кадры драки из фотосессии со своим партнером по спектаклю «Crave» Иваном Чуйковым. Снимки были сделаны в стиле фильма «Мистер и миссис Смит». Муцениеце изображала героиню, которую сыграла голливудская актриса Анджелина Джоли, Чуйков предстал в образе Бреда Питта.

На кадрах одетая в высокие сапоги, мини-шорты и белую мужскую рубашку Муцениеце «избивает» своего партнера. После чего пара начинает страстно обниматься. Гримеры использовали для фотосессии искусственную кровь и сажу на одежде.

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Поклонники в комментариях назвали снимки пары потрясающими, а также отметили, что Муцениеце отлично вжилась в образ голливудской актрисы Анджелины Джоли. Многие предположили, что Муцениеце и Чуйков встречаются, другие сообщили, что сердце актера давно несвободно.

Ранее Блогер Денис Кукояка заявил, что ходил на свидание с актрисой Агатой Муцениеце. В шоу «Я себя знаю» он пояснил, что таким образом они готовились к ролям в фильме «Гражданский брак», который вышел на экраны в 2017 году. Блогер признался, что время свидания актеры смотрели друг другу в глаза, после чего целовались на съемочной площадке. По словам Кукояки, его жена Елена знала о происходящем и отнеслась к такой подготовке с пониманием. Он также назвал Муцениеце крутой и поделился, что ему было очень неловко в такие моменты.