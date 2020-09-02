Дочь Гузеевой шокировала соцсети странными фото в стиле ню

Интернет облетели фотографии 20-летней Ольги Бухаровой, дочери телеведущей Ларисы Гувзеевой. На провокационных снимках девушка практически обнажена.
На серии снимков девушка
Многие выразили уверенность, что знаменитая мать, если увидит эти фото, будет огорчена, ведь девушка на них выглядит «как зомби» и «неадекватной». Также пользователи соцсетей сравнили девушку с дочерью другой знаменитости, Любови Успенской, — Татьяна Плаксина тоже эпатировала публику смелыми фотосессиями.
Как сообщал NEWS.ru ранее, актриса и ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева объяснила, почему её 19-летняя дочь не хочет быть артисткой. По её словам, она не воспринимает этих людей как «небожителей», сама же Ольга Бухарова связывает это с низкой самооценкой.
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