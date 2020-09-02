Дочь Гузеевой шокировала соцсети странными фото в стиле ню

https://static.news.ru/photo/584edfe4-edab-11ea-9d2b-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бухарова с матерью Ларисой Гузеевой и братом Георгием Фото: _larisa_guzeeva_/instagram.com

Интернет облетели фотографии 20-летней Ольги Бухаровой, дочери телеведущей Ларисы Гувзеевой. На провокационных снимках девушка практически обнажена.

На серии снимков девушка запечатлена в трусах и с обнажённой грудью. При этом фотографии довольно низкого качества сделаны в квартире и, по мнению пользователей сети, Бухарова странно позирует, пишет StarHit.

Многие выразили уверенность, что знаменитая мать, если увидит эти фото, будет огорчена, ведь девушка на них выглядит «как зомби» и «неадекватной». Также пользователи соцсетей сравнили девушку с дочерью другой знаменитости, Любови Успенской, — Татьяна Плаксина тоже эпатировала публику смелыми фотосессиями.

Как сообщал NEWS.ru ранее, актриса и ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева объяснила, почему её 19-летняя дочь не хочет быть артисткой. По её словам, она не воспринимает этих людей как «небожителей», сама же Ольга Бухарова связывает это с низкой самооценкой.