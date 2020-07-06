Дочь Глюк’oZы отчислили из школы

https://static.news.ru/photo/f8d5956a-bfc1-11ea-8a60-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/glukozamusic

Супруг российской музыкальной исполнительницы Глюк’oZы Александр Чистяков сообщил о том, что его дочь выгнали из школы. Причиной стало поведение девочки.

У Лиды был очень сложный год. Ее выгнали из школы, где она училась с детского сада. Выгнали за характер, за нарушение дресскода, за то, что она неординарна. Училась она хорошо. Сказали нам об этом за неделю до начала учебного года. Ей было 12. К счастью уже через месяц она оказалась в замечательной творческой школе Сергея Казарновского, — цитирует его StarHit.

По словам Чистякова, в этот сложный период Лиза записала трек «Петарда». В нём девочка выразила все свои переживания.

Она очень остро чувствует жизнь и живёт в своем потрясающем творческом мире, — подытожил он.

Как ранее писал NEWS.ru, в феврале 2020 года в Сети начали активно обсуждать вероятный развод Глюк’oZы. Однако исполнительница категорически отвергла эти слухи.