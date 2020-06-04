Дочь Газманова с успехом сдала школьные экзамены в Риме

Как же восхищаюсь тобой, доча! Получила диплом об окончании девяти классов, сдав ОГЭ, и заканчиваешь школу в Риме. Десятый класс на английском языке. Иметь возможность быть человеком мира — это впечатляет. Лишь бы мир не захлопнул перед нами двери, — написала довольная мать.
Марианна — дочь Газманова от второго брака. До женитьбы певец встречался с Мариной Муравьёвой шесть лет. Марианне Газманов посвятил одну из самых красивых своих песен «Доча».
От первого брака у артиста есть сын Родион. Он певец. Также Олег Газманов усыновил сына Муравьёвой Филиппа, который сейчас учится в Великобритании.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Станислав Садальский опубликовал в соцсети фотографию российского певца Олега Газманова в военном кителе, увешанном медалями. По его мнению, их количество может служить доказательством того, что исполнитель прошёл с боями не одну битву.