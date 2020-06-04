Дочь Газманова с успехом сдала школьные экзамены в Риме

https://static.news.ru/photo/29839846-a6dc-11ea-8d5e-fa163e074e61_660.jpg Олег Газманов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дочь Олега Газманова Марианна успешно сдала экзамены за девятый класс в Риме. Шестнадцатилетняя девушка получила диплом, сдав ОГЭ.

Этому событию мать Марианны Марина Муравьёва посвятила пост в Instagram, добавив, что очень гордится своей дочерью.

Как же восхищаюсь тобой, доча! Получила диплом об окончании девяти классов, сдав ОГЭ, и заканчиваешь школу в Риме. Десятый класс на английском языке. Иметь возможность быть человеком мира — это впечатляет. Лишь бы мир не захлопнул перед нами двери, — написала довольная мать.

Марианна — дочь Газманова от второго брака. До женитьбы певец встречался с Мариной Муравьёвой шесть лет. Марианне Газманов посвятил одну из самых красивых своих песен «Доча».

От первого брака у артиста есть сын Родион. Он певец. Также Олег Газманов усыновил сына Муравьёвой Филиппа, который сейчас учится в Великобритании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Станислав Садальский опубликовал в соцсети фотографию российского певца Олега Газманова в военном кителе, увешанном медалями. По его мнению, их количество может служить доказательством того, что исполнитель прошёл с боями не одну битву.