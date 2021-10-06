Дочь Гаркалина не подтвердила перевод отца в реанимацию с COVID-19

Дочь советского и российского актёра Валерия Гаркалина Ника не подтвердила NEWS.ru перевод отца в реанимацию с COVID-19, комментируя публикацию Telegram-канала Mash. Ресурс сообщил, что артисту стало хуже.

Не располагаю новой информацией. Mash знает больше, чем я, — отметила собеседница.

По данным Mash, что у звезды критическая стадия пневмонии, поражено более 75% лёгких. При этом в начале лечения показатель составлял 25–50%. На данный момент актёр остаётся в сознании.

Ранее NEWS.ru сообщили в ГИТИСе, где артист преподаёт, что его состояние на момент госпитализации оставалось стабильное. В учреждении отмечали, что жизни пациента «ничего не угрожает».

Дочь артиста Ника Гаркалина также подтвердила болезнь отца. Накануне он почувствовал себя плохо и решил сдать анализы. Женщина опровергла информацию о критическом состоянии актёра, по её словам, Валерий Гаркалин чувствует себя «более-менее ничего». Она добавила, что врачи не берутся прогнозировать, сколько артист пробудет в больнице.

Валерий Гаркалин сыграл свыше 80 ролей в кино и театре. Среди известных работ — «Катала» (1989), «Ширли-мырли» (1995), «Ландыш серебристый» (2000).