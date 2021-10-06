Актёра Валерия Гаркалина перевели в реанимацию

Советского и российского актёра Валерия Гаркалина, которого ранее госпитализировали с коронавирусной инфекцией, перевели в реанимацию. Его состояние ухудшилось, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, этой ночью у народного артиста резко упал уровень сатурации (уровень насыщения крови кислородом). Показатели были ниже нормы, поэтому врачи решили подключить его к кислороду под давлением.

Сообщается, что у звезды критическая стадия пневмонии — КТ4. Поражено более 75% лёгких. При этом в начале лечения показатель составлял 25--50%. На данный момент актёр остаётся в сознании.

Ранее NEWS.ru сообщили в ГИТИСе, где артист преподаёт, что состояние преподавателя, по их информации, на момент госпитализации было стабильным. В учреждении отмечали, что жизни пациента «ничего не угрожает».

Дочь артиста Ника Гаркалина также подтвердила болезнь отца. Накануне родственник почувствовал себя плохо и решил сдать анализы. Женщина опровергла информацию о критическом состоянии актёра, по её словам, Валерий Гаркалин чувствует себя «более-менее ничего». Она добавила, что врачи не берутся прогнозировать, сколько артист пробудет в больнице.

Валерий Гаркалин сыграл свыше 80 ролей в кино и театре. Среди известных работ — «Катала» (1989), «Ширли-мырли» (1995), «Ландыш серебристый» (2000).