Дочь актёра Ивана Краско перенесла инсульт

https://static.news.ru/photo/42281044-f262-11ea-af3c-fa163e074e61_660.jpg Иван Краско Фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Старшая дочь актёра Ивана Краско Галина проходит реабилитацию после недавно перенесённого инсульта.

Женщина, которая уже 10 лет находится на пенсии и подрабатывает кондуктором, давно не общается с отцом, потому что не может простить ему расставание с матерью — Екатериной Ивановой. 23 сентября артисту исполнится 90 лет, однако дочь не собирается поздравлять отца.

Я ничего не хочу слышать об Иване Краско! Какой ещё день рождения? Меня разбил инсульт. Не могу говорить, — сказала Галина.

Близкие женщины пытаются уговорить её возобновить общение с Краско, однако та остаётся непреклонной. Из-за этого актёр очень переживает.

Меня знаешь, что беспокоит больше всего? Хочу наладить связь со своей старшей дочкой Галей. Хватит уже ссориться и ругаться! Посмотри, что в мире творится — это не к добру. Эти пандемии, всевозможные катаклизмы, жуткие аварии, перевороты. Неспроста это всё, ребята. Неспроста, — отметил он.

При этом дети Галины общаются с дедушкой, чему он очень рад. По его словам, внуки приходили к нему на спектакль.

Я всегда рад их всех видеть не только в театре, но и у меня дома, как только они этого захотят. Это же моя родная кровинушка! — цитирует Краско «Собеседник».

Как писал NEWS.ru, ранее Краско прокомментировал приговор Михаилу Ефремову. По его словам, актёр получил заслуженное наказание за смертельное ДТП. Краско признался, что считал Ефремова «настоящим мужиком», а тот оказался «перевёртышем».