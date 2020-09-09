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Дочь актёра Ивана Краско перенесла инсульт

08:58, 09 сентября 2020 35
Иван Краско Иван Краско Фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Старшая дочь актёра Ивана Краско Галина проходит реабилитацию после недавно перенесённого инсульта.

Женщина, которая уже 10 лет находится на пенсии и подрабатывает кондуктором, давно не общается с отцом, потому что не может простить ему расставание с матерью — Екатериной Ивановой. 23 сентября артисту исполнится 90 лет, однако дочь не собирается поздравлять отца.

Я ничего не хочу слышать об Иване Краско! Какой ещё день рождения? Меня разбил инсульт. Не могу говорить, — сказала Галина.

Близкие женщины пытаются уговорить её возобновить общение с Краско, однако та остаётся непреклонной. Из-за этого актёр очень переживает.

Меня знаешь, что беспокоит больше всего? Хочу наладить связь со своей старшей дочкой Галей. Хватит уже ссориться и ругаться! Посмотри, что в мире творится — это не к добру. Эти пандемии, всевозможные катаклизмы, жуткие аварии, перевороты. Неспроста это всё, ребята. Неспроста, — отметил он.

При этом дети Галины общаются с дедушкой, чему он очень рад. По его словам, внуки приходили к нему на спектакль.

Я всегда рад их всех видеть не только в театре, но и у меня дома, как только они этого захотят. Это же моя родная кровинушка!цитирует Краско «Собеседник».

Как писал NEWS.ru, ранее Краско прокомментировал приговор Михаилу Ефремову. По его словам, актёр получил заслуженное наказание за смертельное ДТП. Краско признался, что считал Ефремова «настоящим мужиком», а тот оказался «перевёртышем». 

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