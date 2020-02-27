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Российский артист Фёдор Добронравов рассказал о том, что один из персонажей вернётся в седьмом сезоне сериала «Сваты». Речь идёт о Юрии Ковалёве.

Персонаж умер в начале пятого сезона, однако его упоминание оказалось важным для сюжета новых эпизодов, сообщает Rostov.ru.

В новых сериях Юрий Ковалёв «оживёт» в наших воспоминаниях, — сказал артист.

По слухам, исполнитель роли Ковалёва, актёр Анатолий Васильев ушёл из сериала из-за конфликта с Добронравовым, однако артист всё отрицает и заявляет, что у него всегда были хорошие отношения с Васильевым.

Как писал NEWS.ru, режиссёр «Сватов» Андрей Яковлев подтвердил, что седьмой сезон шоу станет последним. Работа над ним стартовала в начале 2020 года.