Директор Леры Кудрявцевой рассказал о ее состоянии после госпитализации Директор Кудрявцевой назвал ее состояние стабильным

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лера Кудрявцева

Концертный директор Леры Кудрявцевой Табриз Шахиди в комментарии NEWS.ru подтвердил, что телеведущая госпитализирована в Минске. Ее состояние оценивается как стабильное. По его словам, у ведущей уже нет температуры.

Лера была госпитализирована, но сейчас ее состояние стабильное. Уже все в порядке. Мы общаемся и на связи, — сказал Шахиди.

Ранее сообщалось, что ведущая жалуется на слабость и сильный кашель. Выступление артистки в Минске было отменено. В соцсетях Кудрявцева извинилась перед белорусскими зрителями и продемонстрировала капельницу.

Совсем недавно Кудрявцева вместе с партнером по сцене Сергеем Лазаревым провела церемонию награждения «Песня года» в России. Там она жаловалась на боли в ногах из-за высоких каблуков.

В прошлом году ведущая рассказала, что стала замечать за собой признаки посттравматического синдрома. Она также отмечала, что переболела коронавирусом, и не исключила, что испытывала на себе последствия болезни. При этом однажды телеведущая уже лечилась в клинике от невроза. Она проходила терапию полтора месяца из-за депрессии и апатии.