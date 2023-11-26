Директор Хлебниковой отреагировал на сообщения о ее проблемах с сердцем Директор Хлебниковой опроверг информацию о ее проблемах с сердцем

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Марина Хлебникова

У певицы Марины Хлебниковой нет серьезных проблем с сердцем. В данный момент она готовится к выступлению, заявил NEWS.ru концертный директор артистки Данила Прайс. По его словам, информация о болезни певицы — это слухи. Он отметил, что Хлебникова посмеялась над сообщениями в СМИ. Позже она собирается выпустить видеообращение, чтобы опровергнуть данную информацию.

Я не знаю, откуда появилась информация о ее серьезных проблемах с сердцем. Это все очень странно. Сейчас мы находимся в Питере, Марина Арнольдовна сидит в гримерке и готовится к выступлению. Интересно, что канал, который опубликовал эту информацию, даже не привел никаких доказательств. Мы не будем подавать в суд, просто посмеялись над ситуацией. Я думаю, что позже мы выпустим видеообращение по этой теме, — рассказал Прайс.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что у Хлебниковой выявили серьезные проблемы с сердцем — аритмию и ишемическую болезнь. По данным канала, врачи поставили певице диагнозы после того, как она обратилась к ним из-за травмы ноги.

В 2021 году в квартире Хлебниковой произошел пожар. Очаг возгорания был в спальне звезды на втором этаже квартиры, куда она легла спать после гастролей. Спасателям чудом удалось вытащить Хлебникову из горящего помещения и экстренно доставить в больницу.