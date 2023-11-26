SHOT: у Марины Хлебниковой нашли серьезные проблемы с сердцем SHOT: Марине Хлебниковой диагностировали аритмию и ишемическую болезнь сердца

Фото: Алексей Филиппов/ИТАР-ТАСС

Марина Хлебникова

Telegram-канал SHOT сообщает, что у российской певицы Марины Хлебниковой выявили серьезные проблемы с сердцем — аритмию и ишемическую болезнь. По данным канала, диагнозы поставили по случайности, когда артистка обратилась к врачам из-за травмы ноги.

SHOT пишет, что Хлебниковой потребовалась медицинская помощь после того, как она получила открытую рану пятки, наступив на что-то острое. По информации канала, врачи быстро обработали рану и отправили певицу на обследование. В публикации указано, что именно оно помогло обнаружить сердечные заболевания артистки. Сейчас, уточняет SHOT, Хлебникова находится в постоянном контакте с кардиологом. Представитель певицы сообщил каналу, что проблемы со здоровьем не мешают ей следовать рабочему графику и активно выступать.

Возможно, на состоянии Хлебниковой отразились перенесенные в прошлом страшные события. Известно, что в 2021 году в квартире певицы случился пожар. Очаг возгорания был в спальне звезды на втором этаже квартиры, куда она легла спать, устав после гастролей. Марину чудом удалось вытащить из горящего помещения и экстренно доставить в больницу с ужасными ожогами.

Было обожжено 20% тела, сильно пострадало лицо. Первые две недели певица провела в реанимации, ее ввели в искусственную кому. Поначалу женщина не могла даже дышать без аппарата ИВЛ, так как сильно надышалась угарным газом. Затем Марина долго и тяжело восстанавливалась.