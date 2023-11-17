Директор Бузовой назвал необычный пункт в райдере Лободы Продюсер Новацкий: у Лободы в райдере указаны белые и черные носки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В райдере у певицы Светланы Лободы указаны черные и белые носки, сообщил в разговоре с NEWS.ru продюсер и концертный директор Алексей Новацкий. При этом он предположил, что артистка сама могла бы обеспечить себя запасом носков.

У Лободы в райдере почему-то написаны носки. И черные, и белые. Для чего они ей нужны? Почему самой не купить носки? Но почему-то в райдере они у нее присутствуют. Носки можно купить, не бедная ведь артистка, — сказал Новацкий.

При этом он отметил, что иногда подобные пункты в райдере оказываются для того, чтобы проверить организаторов на внимательность. В отдельных случаях звезды так «прикалываются».

Нету жестоких райдеров. Многие артисты просто прикалываются и в райдер вносят маленький пунктик, проверяя на внимательность организаторов. Вот и все. Это не издевательства, это просто прикол артиста, — пояснил продюсер.

Новацкий известен как концертный директор Ольги Бузовой, Михаила Галустяна и Comedy Club. Также он сотрудничает с такими артистами как Анна Боронина, Анны Седокова, Наташа Королева, Лера Кудрявцева и Тимура Батрутдинов.

Ранее певец Филипп Кирковров рассказал, что в его райдере числятся бутерброды и сладкая газировка Coca-Cola. Из-за этого, по его словам, он в поределенный момент набрал вес.