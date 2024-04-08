Деревянко скрыл подробности общения с мошенниками Деревянко отказался рассказывать, кто и как обманул его на 300 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Павел Деревянко

Актер Павел Деревянко отказался комментировать NEWS.ru новость о том, как стал жертвой мошенников. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что актеру в мессенджере написал пользователь, представившийся его знакомым, и попросил дать в долг 300 тысяч рублей. Артист перевел на указанный счет деньги, но после злоумышленник попросил еще 250 тысяч рублей. В итоге актер заподозрил неладное и обратился в банк с просьбой заморозить предыдущий перевод.

Это все без комментариев и без подробностей, — заявил Деревянко.

По данным Baza, перевод был заморожен и мошенникам не удалось похитить средства. По данным Telegram-канала SHOT, в полицию актер обратился 5 апреля, а сам инцидент произошел 28 марта.

Ранее ФСБ опубликовала кадры задержания обвиняемых в создании на территории РФ узлов связи для работы мошеннических кол-центров с Украины. В трехминутном видео представлены записи задержания в разных точках России: силовики требуют от задержанных в квартирах предоставить все цифровые средства сбора информации, некоторых задерживают на улице возле подъезда. На видеозаписи в том числе представлено устройство с сотнями разъемов для сим-карт, которые использовали мошенники в своей работе.