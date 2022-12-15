Депутат Госдумы Нурбагандов предложил запретить скандальные телешоу

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Заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Нурбаганд Нурбагандов сообщил NEWS.ru, что в нижней палате парламента «ведется разговор» о запрете скандальных телешоу. По словам депутата, «власть настроена серьезно».

Комментируя возвращение в эфир Первого канала ток-шоу «Пусть говорят», Нурбагандов посетовал, что «вместо того, чтобы рассказывать о подвигах героев СВО, по телевизору показывают программы про инопланетян». НЛО и возможное общение землян с инопланетными цивилизациями было темой обсуждения одного из первых выпусков «Пусть говорят», вернувшегося в эфир после длительного перерыва.

Депутат от «Единой России» напомнил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин «регулярно говорит о необходимости появления передач патриотической направленности и патриотического кино». Он заверил, что «власть настроена серьезно»,

Запретить вот эти скандальные шоу, об этом ведется разговор. Возможно, мы к этому в скором будущем придем, — подчеркнул Нурбаганд Нурбагандов.

Нурбаганд Нурбагандов — отец Героя России Магомеда Нурбагандова. В 2016 году на работавшего полицейским Нурбагандова-младшего и его товарищей напали бандиты. Преступники попытались заставить его призвать друзей покинуть службу в правоохранительных органах и снимали происходящее на видео. Однако Нурбагандов отказался выполнить требования злоумышленников и произнёс: «Работайте, братья». После этой фразы он был застрелен.

Новые выпуски телепередачи «Пусть говорят» появились в эфире Первого канала 6 декабря. Ведущий программы Дмитрий Борисов отметил, что целая серия спецвыпусков посвящена необычным людям, таким как болгарская ясновидящая Ванга и американский бизнесмен Илон Маск. Он обещал «разобраться» в феномене Ванги, узнать, «поддерживают ли ученые Илона Маска, который на саммите G20 заявил, что землянам уже пора готовиться к встрече с инопланетянами», и «услышать тех, кто готовил тайные отряды людей со сверхспособностями, которые были на службе у Советского Союза и США».