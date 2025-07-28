«Денег потеряют еще больше»: адвокат о судах Петросяна и Степаненко Адвокат Ольшанский: в суде Петросян и Степаненко потеряют еще больше денег

В новом суде по иску Российского федерального центра судебной экспертизы Евгений Петросян и Елена Степаненко могут потерять больше 500 тысяч рублей, которые с них требуют за экспертизу имущества, сказал NEWS.ru адвокат Леонид Ольшанский. Он добавил, что суд может назначить еще одну экспертизу, к тому же они будут пользоваться платными услугами юристов.

В суд они сами не пойдут, пошлют адвокатов, их работа стоит денег. И, как ни парадоксально, суд может назначить экспертизу об объеме проведенной судебным центром экспертизы и сколько это стоит. Денег они потеряют еще побольше, и суд затянется минимум на полгода, — сказал Ольшанский.

Адвокат отметил, что ситуация выглядит довольно странно. По его словам, обычно эксперты не проводят судебную экспертизу, если она не оплачена в полном объеме, и то, кто оплачивает экспертизу, как правило, прописывается в решении суда. Ольшанский пояснил, что в большинстве случаев бывшие супруги оплачивают судебную экспертизу в равных долях.

При разделе имущества в суде Петросяна и Степаненко была проведена судебная экспертиза имущества, так как его было очень много. Заключение экспертов заняло около 1 тыс. печатных станиц, над оценкой они работали несколько месяцев.

Ранее стало известно, что Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции подал иск в суд на известных юмористов Евгения Петросяна и Елену Степаненко. Первое заседание суда по данному делу назначено на 29 июля.