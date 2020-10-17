Цискаридзе заявил, что дочь Успенской нужно лечить принудительно

https://static.news.ru/photo/206046b8-106f-11eb-977d-fa163e074e61_660.jpg Николай Цискаридзе Фото: facebook.com/nmtsiskaridze

Знаменитый артист балета Николай Цискаридзе в разговоре с журналистами высказал своё мнение по поводу скандала между певицей Любовью Успенской и её дочерью Татьяной Плаксиной.

Этот конфликт развивается ещё с зимы. К тому моменту Плаксина уже неоднократно обвиняла свою мать в физическом насилии. Ещё в феврале девушка утверждала, что мать душила её, запирала на ключ, чтобы она не сбежала. Тогда же разразился скандал с журналистами телеканала НТВ, куда Плаксину пригласили, чтобы она рассказала всё это.

Как сказал Цискаридзе, с самой певицей он давно дружит и относится к ней с большой любовью. А с её дочкой артист не знаком. Однако Цискаридзе всё же высказал своё мнение относительно детей знаменитостей. Он сказал, что не любит их, так как сам не является «династическим ребёнком». Детям звёзд для начала нужно заслужить внимание известного танцора.

Высказываниям Плаксиной он посоветовал не придавать особого значения.

Сколько сумасшедших по улицам ходит? Разве к ним нужно прислушиваться? Их жалко. Надо лечить! — цитирует Цискаридзе «Собеседник».

Как ранее писал NEWS.ru, Плаксина пожаловалась, что родственники насильно упекли её в психиатрическую лечебницу, где ей давали психотропные препараты. Выйти оттуда она смогла лишь по решению суда, подтвердил адвокат её матери.