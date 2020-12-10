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Цымбалюк-Романовская опубликовала любимый анекдот Джигарханяна

00:19, 11 декабря 2020
Фото: vitalinaromanovskaya|Instagram.com

Бывшая супруга недавно ушедшего из жизни актёра Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала один его из любимых анекдотов про Рабиновича и незваных гостей.

Анекдот пианистка разместила в своём Instagram, поинтересовавшись у подписчиков, как они думают, о чём он:

Ночь. К Рабиновичу стучат в дверь.
— Вам кого?
— Рабиновича.
— А что вы хотите?
— Поговорить.
— И сколько вас человек?
— Двое.
— Вот между собой и поговорите.

Как сообщал NEWS.ru ранее, сын Джигарханяна признался, что отец вспомнил бывшую жену пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую лишь однажды. В этот момент, по словам Степана, они с Арменом Борисовичем смотрели программу о морских паразитах.

Напомним, Джигарханяна не стало в ночь на 14 ноября. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей.

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