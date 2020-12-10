Цымбалюк-Романовская опубликовала любимый анекдот Джигарханяна

https://static.news.ru/photo/bff7a268-3b2e-11eb-8be4-fa163e074e61_660.jpg Фото: vitalinaromanovskaya|Instagram.com

Бывшая супруга недавно ушедшего из жизни актёра Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала один его из любимых анекдотов про Рабиновича и незваных гостей.

Анекдот пианистка разместила в своём Instagram, поинтересовавшись у подписчиков, как они думают, о чём он:

Ночь. К Рабиновичу стучат в дверь.

— Вам кого?

— Рабиновича.

— А что вы хотите?

— Поговорить.

— И сколько вас человек?

— Двое.

— Вот между собой и поговорите.

Как сообщал NEWS.ru ранее, сын Джигарханяна признался, что отец вспомнил бывшую жену пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую лишь однажды. В этот момент, по словам Степана, они с Арменом Борисовичем смотрели программу о морских паразитах.

Напомним, Джигарханяна не стало в ночь на 14 ноября. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей.