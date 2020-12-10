Цымбалюк-Романовская опубликовала любимый анекдот Джигарханяна

Бывшая супруга недавно ушедшего из жизни актёра Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала один его из любимых анекдотов про Рабиновича и незваных гостей.
Анекдот пианистка
Ночь. К Рабиновичу стучат в дверь.
— Вам кого?
— Рабиновича.
— А что вы хотите?
— Поговорить.
— И сколько вас человек?
— Двое.
— Вот между собой и поговорите.
Как сообщал NEWS.ru ранее, сын Джигарханяна признался, что отец вспомнил бывшую жену пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую лишь однажды. В этот момент, по словам Степана, они с Арменом Борисовичем смотрели программу о морских паразитах.
Напомним, Джигарханяна не стало в ночь на 14 ноября. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей.