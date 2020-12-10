Сын Джигарханяна признался, что отец вспомнил Цымбалюк-Романовскую лишь раз

https://static.news.ru/photo/ea59f9e2-3aee-11eb-a224-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сын Джигарханяна признался, что отец вспомнил бывшую жену пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую лишь однажды. В этот момент, по словам Степана, они с Арменом Борисовичем смотрели программу о морских паразитах.

Пасынок режиссёра рассказывал в эфире шоу «Пусть говорят», что во время просмотра программы он задался вопросом, как только природа создает подобных паразитов, и обратился к Джигарханяну.

Эти создания хотя бы не предают и не обманывают, — ответил ему артист, подразумевая Виталину.

Ранее Степан рассказал о последних днях и словах артиста. По его словам, смерть актёра не была скоропостижной, его состояние значительно ухудшилось после дня рождения. Степан отметил, что артист в последнее время перестал гулять из-за пандемии и на его теле образовались пролежни, к тому же обострился диабет.

Напомним, Джигарханяна не стало в ночь на 14 ноября. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей.

Как сообщал NEWS.ru, певица и секс-символ 1990-х Наталья Ветлицкая отреагировала на слова писателя и телеведущего Эдварда Радзинского о том, что в смерти Джигарханяна может быть виновно его окружение.