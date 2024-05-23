«Что-то интересное?»: Лепс не стал слушать новую песню Пугачевой Лепс не стал слушать новую песню Пугачевой «Ложный стыд»

Российский исполнитель Григорий Лепс не стал слушать новую песню «Ложный стыд» народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Артист на Русской музыкальной премии телеканала RU.TV также усомнился, что таким образом Примадонна хотела напомнить о себе, передает корреспондент NEWS.ru.

Не слушал. Надо послушать? Что-то интересное? <...> Я не думаю, что ее забыли, — сказал Лепс.

Пугачева с опозданием на неделю выпустила новую песню «Ложный стыд» 20 мая. Слова композиции написал поэт Михаил Гуцериев, известный созданием хитов для Димы Билана, Максима Фадеева, Ольги Бузовой, Григория Лепса и других отечественных исполнителей. Автором музыки стал композитор Андрей Мисин.

Певица Катя Лель тоже призналась, что еще не слышала новый трек Аллы Пугачевой. На вопрос, почему Примадонна решила выпустить композицию сейчас, Лель заявила, что Пугачева является легендой и «имеет полное право» на все.

Журналисты KP.RU выразили мнение, что композиция «Ложный стыд» стала криком души о несчастливом браке с шоуменом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По данным издания, Примадонна вылила в песню переживания по поводу отношений, которые, как утверждают слухи, трещат по швам.