«Человек одной песни»: в ГД отреагировали на желание Лозы переписать гимн В Госдуме не оценили желание Лозы переписать слова гимна России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума РФ

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев прокомментировал NEWS.ru инициативу композитора и автора песен Юрия Лозы переписать слова гимна России. Парламентарий не поддержал музыканта, отметив, что тот, возможно, просто «хочет напомнить о себе», так как «в последние десятилетия музыкальных шедевров с его стороны не было».

По мнению Лозы, настоящий гимн плохо запоминается и его слова нужно поменять. Соловьев возразил, что на нынешнем тексте гимна выросло не одно поколение граждан и он всех устраивает.

Что касается его (Лозы. — NEWS.ru) высказывания, как мы можем доверить, даже если такое желание есть, человеку с одной песней про плот? Песня неплохая, запоминающаяся, душевная, но это не является основанием для того, чтобы человеку можно было доверить не просто эмоциональный текст, а в который надо включить историю, гуманность, нравственность, цели стратегические, — заявил Соловьев.

Ранее Юрий Лоза сравнил запрет русских классиков Чайковского и Достоевского на Западе с короной без бриллиантов. По его словам, произведения композитора и писателя являются бриллиантами мировой культуры. Её «кастрация», уверен музыкант, приводит к тому, что европейцы сами лишают себя удовольствия.