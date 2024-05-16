Чеботина рассказала, чему научилась у Бузовой Чеботина: Бузова научила меня игнорировать хейтеров

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Люся Чеботина

Ольга Бузова всегда говорила, что не надо обращать внимание на хейт и читать комментарии, которые пишут «глупые люди», сообщила корреспонденту NEWS.ru певица Люся Чеботина. Исполнительница подчеркнула, что подруга стала для нее примером того, как могут ненавидеть и принижать человека, 20 лет отработавшего на телевидении.

Мне кажется, что самое дорогое, что есть у нас в жизни, это время. Потому что его, к сожалению, вернуть невозможно. Я не представляю, чтобы я тратила драгоценное время на то, чтобы оставлять негатив под фотографиями и видео, — объяснила Чеботина.

Она также привела пример того, на что способна Ольга Бузова ради подруги. Как-то раз она приехала к Чеботиной в два часа ночи, чтобы просто успокоить.

Особенным качеством певицы Ольги Бузовой является ее искренность, она все делает от души, заявила ранее исполнительница. Люся Чеботина отметила, что не смотрела реалити-шоу «Дом-2», так как была еще маленькой.

Ольга Бузова занимает в отечественном шоу-бизнесе особое место, выразила мнение ведущая авторского шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова. У нее нет камня за пазухой, она абсолютно не интриганка, считает Жигалова.

Также Алена Жигалова прокомментировала слова Полины Гагариной, заявившей, что Ольга Бузова не является певицей. Жигалова указала, что есть много певцов, которые берут не сильным вокалом, а хитами или манерой поведения. Она посоветовала Гагариной «не совать нос» и сидеть в жюри шоу «Голос».