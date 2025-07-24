Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 21:46

Бузову с округлившимся животом сняли на видео

Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российская телеведущая Ольга Бузова вновь была заподозрена поклонниками в беременности после того, как попала на видео, которым поделился Telegram-канал «НеМалахов». Светская львица не раз заявляла о своем желании построить семью и родить ребенка.

На кадрах, опубликованных в Сети, можно увидеть Бузову, выходящую из здания в белой футболке и розовой пятнистой длинной юбке. При этом отчетливо проглядывает округлившийся животик телеведущей, который и стал причиной разного рода слухов.

Ранее Бузова призналась, что в школе испытывала трудности с грамматикой. Несмотря на это, телеведущая самостоятельно занимается ведением своих соцсетей, что является удивительным фактом для многих. Тем не менее, отметила она, с изложением собственных мыслей никаких проблем нет.

Кроме того, телеведущая подчеркнула, что скрывает от общественности адрес своего проживания и никогда не снимает видеоконтент в собственной квартире. Бузова отметила, что очень любит свой дом.

Ольга Бузова
беременности
телеведущие
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинец поджег иномарку сотрудника ТЦК
Пашинян идет по стопам Зеленского: почему в Армении «отменяют» церковь
В работе Starlink произошел масштабный сбой по всему миру
В РФ хотят запретить ПВЗ в жилых домах. Реакция WB и Ozon, чем обернется
Компас в небе: как найти Полярную звезду по Большой Медведице
Starlink вышел из строя по всей линии фронта ВСУ
Гладков рассказал о состоянии пострадавшей при атаке ВСУ под Белгородом
Подруга погибшей от дрона ВСУ в Сочи рассказала о смерти
Перетираю малину с сахаром — храню до весны
«Мы тебя найдем»: матери избитой в Дубае модели начали угрожать
Один из руководителей ТАСС покинул свой пост
Еще двух полицейских арестовали по делу журналистов Telegram-канала Baza
США призвали Россию и Украину к продолжению переговоров
Лукашенко заявил о подготовке к войне
В Москве подожгли квартиру с детьми
Раскрыта причина смерти рестлера Халка Хогана
Стало известно решение суда в отношении блогера Лерчек
Бузову с округлившимся животом сняли на видео
Молодежь в России резко поверила в бога за последние четыре года
Обжариваю лисички с луком — аромат на всю кухню
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.