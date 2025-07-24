Бузову с округлившимся животом сняли на видео

Российская телеведущая Ольга Бузова вновь была заподозрена поклонниками в беременности после того, как попала на видео, которым поделился Telegram-канал «НеМалахов». Светская львица не раз заявляла о своем желании построить семью и родить ребенка.

На кадрах, опубликованных в Сети, можно увидеть Бузову, выходящую из здания в белой футболке и розовой пятнистой длинной юбке. При этом отчетливо проглядывает округлившийся животик телеведущей, который и стал причиной разного рода слухов.

Ранее Бузова призналась, что в школе испытывала трудности с грамматикой. Несмотря на это, телеведущая самостоятельно занимается ведением своих соцсетей, что является удивительным фактом для многих. Тем не менее, отметила она, с изложением собственных мыслей никаких проблем нет.

Кроме того, телеведущая подчеркнула, что скрывает от общественности адрес своего проживания и никогда не снимает видеоконтент в собственной квартире. Бузова отметила, что очень любит свой дом.