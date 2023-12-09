Бузова заявила, что диапазон ее голоса как у Фредди Меркьюри и Леди Гаги Бузова заявила, что диапазон ее голоса в три октавы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Российская певица Ольга Бузова заявила, что обладает голосом в три октавы, пишет Telegram-канал «Светский хроник». Отмечается, что такой же музыкальный интервал был у британского вокалиста рок-группы «Queen» Фредди Меркьюри, также три октавы может взять американская певица Леди Гага.

Ну, в общем, теперь я знаю, что у меня три октавы, — сообщила Бузова журналистам.

Исполнительница отметила, что не знала о возможностях собственного голоса. Более того, когда Бузовой рассказали, что она обладает таким музыкальным интервалом, артистка даже не знала, что такое октава.

Ранее певица Люся Чеботина призналась, что ее всегда вдохновляла Ольга Бузова. По ее словам, звезда не пытается казаться и в этом заключается ее уникальность.

Актриса Наталья Рудова заявила, что своим успехом Ольга Бузова обязана трудолюбию и «поцелованности Богом». Она подчеркнула, что является большой поклонницей артистки и слушает ее треки. Рудова также напомнила, что снималась в одном из клипов певицы.

Недавно Ольга Бузова рассказала, что для нее деньги — лишь средство достижения целей, которое дает свободу и позволяет радовать друзей и близких. Знаменитость призналась, что финансы не являются для нее чем-то критически важным, потому что она гораздо больше ценит эмоции, чувства и творчество.