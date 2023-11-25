«Взрыв эмоций»: Бузова честно высказалась по поводу своих заработков Бузова: деньги дают свободу и возможность радовать близких

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Деньги для певицы Ольги Бузовой — лишь средство достижения целей, которое дает свободу и позволяет радовать друзей и близких. Знаменитость, отвечая на вопрос NEWS.ru, призналась, что финансы не являются для нее чем-то критически важным, потому что она гораздо больше ценит эмоции, чувства и творчество.

Я не могу говорить о деньгах, когда речь идет о чувствах, которые мы испытываем. Вы посмотрите, что сегодня происходило с людьми: это просто какой-то взрыв эмоций! Блин, я реально очень богата, у меня реально много денег, я реально хорошо зарабатываю, но для меня это, правда, ничего не значит <...>. Деньги для меня — свобода и возможность радовать свои семью, друзей и вас. Я вкладываюсь сейчас только в творчество и в то, чтобы радовать своих зрителей. Для меня сцена — это самое главное, пока я не встречу любовь, пока не появится семья, — поделилась Бузова во время мероприятия в честь собственного концерта в «Известия Hall».

В доказательство своих слов певица продемонстрировала футболку и легинсы, которые надела на выступление. Этим вещам, по ее словам, уже несколько лет, они были куплены в обычном магазине одежды, никаких дорогущих брендов и заоблачных цен.

Ранее артистка призналась, что ее сокровенная мечта — тихий спокойный вечер в объятиях любимого мужчины. Звезда, не сдержав эмоций, заявила, что хочет лишь одного — чтобы ее «взяли на ручки и отвезли домой», а потом напоили вкусным чаем.

Также певица вспомнила, с каким трепетом относилась к своему экс-бойфренду блогеру Даве. По словам артистки, она не обращала внимания на его доходы или особенности внешности, потому что любовь заставляет забыть о таких мелочах.