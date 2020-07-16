Бузова снова снялась топлес для обложки Playboy

https://static.news.ru/photo/6678eb7e-c799-11ea-946b-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Ольга Бузова в четвёртый раз приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Playboy. Снимок располагается на обложке издания.

buzova86/instagram.com

Об этом артистка сообщал в своём Instagram. За первый час публикация собрала больше 300 тысяч лайков.

Вот она я и моя четвёртая обложка для Playboy, — написала она.

Номер журнала с такой фотографией поступит в продажу в конце июля.

В первый раз Бузова снялась для Playboy в 2006 году. Затем выходили номера с её фотографиями в 2010 и 2018 годах.

Ранее NEWS.ru писал, что Ольга Бузова решила провести отпуск в Сочи, где сейчас отдыхают многие звёзды отечественного шоу-бизнеса. Полёты за рубеж из РФ приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Ведущая проекта «Дом-2» решила поддержать звёздный тренд на купание в «молодильном чане». Ранее в нём купался популярный певец Сергей Лазарев.