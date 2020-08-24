Дворяне и священники: Бузова рассказала о «голубой крови» своих предков

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Певица и телеведущая Ольга Бузова очень гордится своими предками, среди которых были исключительно славяне. Об этом она заявила в эфире YouTube-шоу «Студия 69».

По её словам, она большей частью русская, «в последнее время это эксклюзив». Помимо этого, в роду есть и украинские корни.

Я рисовала свое древо. <...> Вообще у меня все в роду были славяне: дворяне, священники. Во мне течёт голубая кровь, — похвастала Бузова.

Она добавила, что считает уникальной, неповторимой и неподражаемой личностью. В том числе — и на эстраде. Её песня «Мало половин» в 2017 году произвела фурор, положив начало танцевальным флешмобам в России, считает певица.

Так она отрекомендовала свой хит своему музыкальному визави — музыканту ANDRO, под треки которого массово танцуют пользователи соцсети TikTok. По условиям шоу, музыканты обменялись хитами. ANDRO в свойственной ему манере перепел «Мало половин», а Бузова — трек Х.О.

Ранее в Интернете появилась девушка, которая очень похожа на Бузову. Она утверждает, что является сестрой телеведущей, писал NEWS.ru.