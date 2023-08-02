Брат Моисеева отказался от споров за наследство Брат Моисеева Толкач заявил, что у него не осталось сил на борьбу за наследство

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Борис Моисеев

Брат российского певца Бориса Моисеева Маркс Толкач заявил, что отказался от споров за наследство, оставшееся после смерти артиста, так как у него не осталось сил на борьбу. В разговоре с KP.RU он отметил, что не может прилететь в Россию для оформления документов, и подозревает, что помощник артиста Сергей Горох, на которого Моисеев оформил дарственную, «уже все прибрал к рукам».

Я пожилой человек, сил на борьбу не осталось. Прилететь в Россию не смогу. С моим здоровьем уже тяжело переносятся такие поездки. Думаю, нет смысла бороться, все уже прибрал к рукам Горох, — рассказал Толкач.

Брат певца уточнил, что связывался с адвокатской контрой звездного юриста Александра Добровинского. Тот запросил 20% от наследства взамен на помощь. После этого Толкач отправил адвокату необходимые документы, которые предварительно заверил у нотариуса, потратив на это более $5 тысяч. Через некоторое время с ним связался помощник юриста и сообщил, что брату артиста нужно прийти в посольство России в Канаде и заверить подпись. Там заявили, что заверять ничего не будут, а для открытия наследственного дела достаточно штампа нотариуса. Сам Добровинский же перестал выходить на связь.

Толкач предположил, что Горох мог пообещать 50% от наследства Моисеева юристу. Он уточнил, что помощник артиста начал вывозить ценности из квартиры певца. Об этом брату Моисеева рассказала соседка, которая видела, как картины складывали в грузовик.

Борис был богатым парнем. Квартира роскошная: картины, антиквариат, бриллианты, посуда очень дорогая. Куда это все делось? Наследство брата оценивается в десятки миллионов долларов! И все это досталось чужому человеку, — поделился Толкач.

При этом Добровинский в разговоре с изданием отметил, что не участвует ни в каких заговорах против брата Моисеева. Он пояснил, что Толкач не смог прислать апостилированную доверенность или документ, заверенный в российском консульстве. По его словам, без соответствующих полномочий его работа будет бессмысленна.

Толкач ранее заявил, что квартира Моисеева в Юрмале должна достаться певице Кристине Орбакайте, дочери Аллы Пугачевой. По его мнению, так будет справедливо, поскольку семья Примадонны все эти годы помогала артисту как финансово, так и с лечением.