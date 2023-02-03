Борьба за наследство: кому достанется квартира Моисеева в Юрмале Брат Моисеева заявил, что квартира в Юрмале должна достаться Орбакайте

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Прощание с певцом Борисом Моисеевым на Троекуровском кладбище

Борьба за наследство певца Бориса Моисеева разгорелась между родным братом артиста Марксом Толкачем и концертным директором Сергеем Горохом. В беседе с KP.RU Толкач заявил, что квартира Моисеева в Юрмале должна достаться певице Кристине Орбакайте, дочери Аллы Пугачевой, которая помогала певцу материально последние годы.

Меня успокаивало, что финансово и с лечением брату помогала Алла Пугачева. Я был уверен, что под ее крылом он в надежных руках. <...> Единственное, что я знаю: Горох всем говорит, что мой брат завещал всю свою недвижимость ему. Даже квартиру в Юрмале, которую Боря обещал оставить Кристине Орбакайте. Я считаю, что квартира должна достаться семье Пугачевой, которая все эти годы помогала брату. Так будет справедливо, — рассказал Толкач.

Вступив в борьбу за имущество, старший брат Моисеева обратился за помощью к адвокату Александру Добровинскому. По словам юриста, все будет понятно после того, как удастся ознакомиться с завещанием артиста. Добровинский отметил, что будет необходимо поднять документы, чтобы понять, не было ли составлено завещание, когда певец был уже болен и недееспособен.

Сам Горох давать комментарии по этому вопросу отказывается, называя все обвинения абсурдными. Он уточнил, что Моисеев запретил ему рассказывать о своей личной жизни. При этом, как сообщил Толкач, концертный директор уже начал распродавать имущество артиста.

Пока новости невеселые. Как мне стало известно, Горох начал распродавать недвижимость Бори. Уже продана квартира в Крылатском, — заявил брат Моисеева.

Сейчас Горох работает в команде у певицы Надежды Бабкиной, и его коллеги лестно отзываются о концертном директоре. Руководитель компании «Ру-концерт» Евгений Морозов рассказывает, что карьера Моисеева пошла в гору именно благодаря Гороху. Кроме того, он все годы после первого инсульта артиста «занимался только памперсами Моисеева».

Сережа Горох последние годы занимался, простите, только памперсами Моисеева. Более 10 лет он был его нянькой. Поэтому ничего удивительного, что Боря все оставил ему. А кому еще? Брат годами ему не звонил и не приезжал, а сейчас вспомнил о родстве, когда наследство замаячило, — отметил Морозов.

Вдова Иосифа Кобзона Нелли Михайловна, которая тоже финансово поддерживала Моисеева, но не общалась с ним, уверена, что брат имеет право претендовать на наследство. При этом она отметила, что все эти годы рядом с артистом находился Горох.

За ним хорошо ухаживали. Для меня это было самое главное. Что касается наследства, я считаю, что брат имеет на него право. Все-таки он самый близкий родственник Моисеева. Но думаю, брат Бори и Сережа Горох сами разберутся, без моего вмешательства, — поделилась Кобзон.

Ранее родственники Бориса Моисеева решили вступить в борьбу за наследство артиста, несмотря на составленное завещание. Всю недвижимость Моисеев завещал своему концертному директору Сергею Гороху, который был с ним в самые сложные моменты болезни.