Умер Борис Моисеев

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Борис Моисеев

Советский и российский артист, танцовщик, хореограф, киноактер, заслуженный артист России Борис Моисеев умер, сообщил РИА Новости его арт-директор Сергей Горох. Певцу было 68 лет.

Да, это так... Сегодня в два часа, — сказал Горох.

Арт-директор исполнителя добавил, что о датах церемонии прощания и похорон еще ничего не известно.

Тело артиста в его квартире на Краснопролетарской улице, нашел Горох. Арт-директор пришел проведать Моисеева после недавно перенесенного инсульта. Увидев исполнителя без сознания, Горох вызвал скорую, но прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть.

Звездная карьера артиста началась в конце 1978 года. Когда он выступал в трио «Экспрессия» вместе с двумя девушками Ларисой «Лари» Хитана и Людмилой Чеснулявичюте, его заметила певица Алла Пугачева и пригласила работать в своем шоу.

В 1987 году трио вышло из труппы Примадонны и начало сольную карьеру. В 1992 году появился первый спектакль, в котором «Экспрессия» стала масштабным шоу-проектом «Борис Моисеев и его леди». В 1993 году вышел спектакль «Боря М + Бони М» с участием группы «Boney M».

В 2000-е годы выходили различные созданные Моисеевым спектакли и шоу-программы. Исполнитель сотрудничал в российскими и зарубежными артистами, записывал с ними совместные песни, а также снялся в фильме «Дневной дозор». Кроме того, Моисеев был известен как телеведущий украинского ток-шоу «Модный приговор».

В 2010-е годы Моисеев создал новое шоу «ZERO», премьера которого состоялась 6 марта в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский». В декабре того же года певца госпитализировали с подозрением на инсульт, в результате которого левая часть тела была парализована — реабилитироваться полностью артисту не удалось. Весной 2015 года Моисеев прекратил активную концертную деятельность из-за ухудшения состояния здоровья.

Ранее стало известно о смерти певца Пьера Нарцисса. Он умер 22 июня в возрасте 45 лет от последствий подагры. О смерти исполнителя сообщила его бывшая жена Валерия Калачёва. По имеющимся данным, мужчине проводили операцию на почках. Хирургическое вмешательство оказалось смертельным для Нарцисса.