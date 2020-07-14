Брат Анатолия Трушкина умер через месяц после сатирика

https://static.news.ru/photo/c5cbb176-c65c-11ea-becd-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Брат Анатолия Трушкина умер в возрасте 83 лет через месяц после смерти писателя. Он тяжело болел и даже не смог прийти на похороны сценариста, который скончался 9 июня от коронавируса.

Родственники брата Трушкина рассказывают, что он тяжело переживал смерть Анатолия, сам был прикован к постели, но умер точно не от коронавируса. Подруга семьи Мария рассказала, что у брата известного сатирика был «целый букет болезней», сообщает «Собеседник».

Незадолго до смерти он стал подкашливать. С каждым днём ему становилось всё хуже и хуже. Близкие считают, что он перенёс воспаление лёгких. Но вскрытие проводить не стали, поэтому точную причину смерти никто назвать не может, — пояснила подруга семьи изданию.

Родственника Анатолия Трушкина сейчас предстоит организовать и 40-дневные поминки по писателю, и похороны его старшего брата. Известно, что вдова сатирика не в силах справиться с уходом мужа из жизни. Сатирик оставил родным приличное состояние.

Ранее NEWS.ru сообщал, что артистка эстрады Клара Новикова близко общалась с писателем-сатириком Анатолием Трушкиным практически до последнего дня его жизни. Он позвонил ей из больницы незадолго до своей смерти с просьбой отложить намеченный концерт.