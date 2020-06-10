Трушкин перед смертью попросил Клару Новикову отложить совместный концерт

https://static.news.ru/photo/ba024fb6-abbe-11ea-8f15-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Трушкин Фото: Natalya Loginova/Russian Look

Артистка эстрады Клара Новикова близко общалась с писателем-сатириком Анатолием Трушкиным практически до последнего дня его жизни. Он позвонил ей из больницы незадолго до своей смерти с просьбой отложить намеченный концерт.

Он позвонил мне со словами: «Давай отложим номер?», — рассказала StarHit Новикова.

Как заразился коронавирусом, сатирик сам не знал. Юмористке он сообщил, что во время пандемии находился всё время дома, выходил только в магазины. Когда он это рассказывал, голос его звучал оптимистично, уверял, что лечат его хорошо.

Толю готовили к выписке. Набрала ему в указанный срок, а он трубку не берёт. Забеспокоилась, подумала, что уже дома. А оказалось, нет больше с нами Толика, — добавила артистка.

Как писал NEWS.ru, Анатолий Трушкин скончался 10 июня в возрасте 78 лет. Писатель больше месяца лечился от коронавируса. Три недели Трушкин лежал в реанимации. После ему стало лучше, его перевели в обычную палату. Через несколько дней состояние ухудшилось, писателя вернули в реанимацию. Позже Трушкин умер.