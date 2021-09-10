Бородина показала, как свалилась на концерте Меладзе

Ксения Бородина опубликовала видео, где она упала на концерте Валерия Меладзе. Телеведущая вышла на сцену с двумя телефонами в руках и потянулась к микрофону певца.

При этом Бородина потеряла равновесие и свалилась с ограждения. Сама ведущая отнеслась к своему падению с юмором.

Красивооооо ты вошла в мою грешную жизнь. Красивоооо ты ушла из неё, - подписала ролик ведущая "Дома-2".

Поклонники по достоинству оценили ролик. «Первый раз вижу, чтобы так красиво падали», «Очень красиво и грациозно», «Ну ладно, с кем не бывает», «Класс, так держать, отрываться — так по полной», пишут в комментариях пользователи.

Ранее сообщалось, что Интерпол разыскивает бывшего мужа Ксении Бородиной коммерсанта Юрия Будагова. Суд решил арестовать его заочно по обвинению в мошенничестве.