Борисова посоветовала МакSим самоизолироваться для борьбы с алкоголизмом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица МакSим (Марина Максимова)

Телеведущая Дана Борисова в разговоре с NEWS.ru посоветовала певице МакSим (Марина Абросимова) самоизолироваться для борьбы с алкоголизмом. Он отметила, что исполнительнице сможет помочь программа «Двенадцати шагов», которую сама проходила телеведущая. Также Борисова выразила МакSим свою поддержку.

У нас есть золотое правило — программа «Двенадцати шагов», по которой и я выздоравливала. Она заключается в том, чтобы принять и признать свою проблему, препоручить себя высшей силе. Может эти слова стандартные, но они очень важны. Рассказать всему миру о зависимости — это признак настоящего выздоровления. Я до последнего не верила, что она употребляет, — сказала Борисова.

Телеведущая добавила, что в данном процессе важна поддержка родителей и рассказала о своем опыте выздоровления.

Когда я выздоравливала, ко мне никого не пускали 7 месяцев, и я считаю, что такое жесткое выздоровление с полной изоляцией повлияло на меня намного больше. В любом случае МакSим большая молодец, — сказал она.

13 июля МакSим рассказала о своей алкогольной зависимости. По словам исполнительницы, она слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и попыталась поддержать себя алкоголем.

Она ранее предположила, что вернется на сцену в октябре. Она пояснила, что отменить весенний гастрольный тур пришлось из-за болезни на фоне слишком высокого темпа работы. Певица добавила, что из-за перегрузок ей пришлось отправиться на лечение, которое продолжается до сих пор.