Боня заявила, что ее оскорбили предложения стать эскортницей

Телеведущая Виктория Боня заявила Пятому каналу, что мужчины предлагали ей отношения, в том числе сексуального характера, за деньги. Знаменитость подчеркнула, что ее это возмутило и оскорбило.

Я сначала обрадовалась, а потом поняла, что это предложение непристойное. Никогда в жизни, никогда я не предам себя, — сказала Боня.

Телеведущая подчеркнула, что даже плакала из-за подобных предложений. Она призналась, что через несколько лет посмотрит на подобных мужчин свысока. Так и произошло, добавила знаменитость.

Ранее Боня рассказала, что забирает черного котенка из подмосковного приюта и увозит его в Монако. Кота по кличке Мусик она нашла в приюте города Королева. Звезда уже оформила на него документы и рассказала подписчикам, что теперь у питомца новое гражданство.

До этого телеведущая попала в неловкую ситуацию в Москве, устроив фотосессию у входа в заведение и случайно перегородив проход. Один из прохожих отреагировал резко, назвав ее поведение возмутительным.