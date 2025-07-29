Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 20:34

Боня заявила, что ее оскорбили предложения стать эскортницей

Виктория Боня Виктория Боня Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Виктория Боня заявила Пятому каналу, что мужчины предлагали ей отношения, в том числе сексуального характера, за деньги. Знаменитость подчеркнула, что ее это возмутило и оскорбило.

Я сначала обрадовалась, а потом поняла, что это предложение непристойное. Никогда в жизни, никогда я не предам себя, — сказала Боня.

Телеведущая подчеркнула, что даже плакала из-за подобных предложений. Она призналась, что через несколько лет посмотрит на подобных мужчин свысока. Так и произошло, добавила знаменитость.

Ранее Боня рассказала, что забирает черного котенка из подмосковного приюта и увозит его в Монако. Кота по кличке Мусик она нашла в приюте города Королева. Звезда уже оформила на него документы и рассказала подписчикам, что теперь у питомца новое гражданство.

До этого телеведущая попала в неловкую ситуацию в Москве, устроив фотосессию у входа в заведение и случайно перегородив проход. Один из прохожих отреагировал резко, назвав ее поведение возмутительным.

шоу-бизнес
эскорт
Виктория Боня
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Находящиеся в Турции фигуранты теракта в «Крокусе» могут оказаться в России
Трамп объявил о сроке для прекращения огня на Украине
Кэти Перри засняли на свидании с бывшим высокопоставленным чиновником
Шотландец узнал о раке после футбольного матча
«Абсолютно до фонаря»: в Госдуме отреагировали на ультиматумы Трампа
Звезда «Твин Пикса» и «Темного рыцаря» умер на пляже Израиля
В Госдуме Трампа призвали отказаться от языка ультиматумов
Трамп объяснил планы США по увеличению добычи нефти при сбоях на рынке
«Твои вещи в крови лежали»: как через 30 лет поймали убийцу семи человек
Бойцы ВСУ чуть не убили дроном супружескую пару в Белгородской области
Для настоящих гурманов: лечо с дарами моря — рецепт внутри
Раскрыты масштабы разрушений после ночной атаки ВСУ на Сальск
Трамп поделился планами по встрече с Си Цзиньпином
Российский военкор раскрыл, что ждет украинцев при президентстве Залужного
Стало известно, что взволновало США во время переговоров с Китаем
Херсонский омбудсмен озвучил последствия удара ВСУ по Алешкам
Приснилась больница: к чему бы это? 5 важных толкований сна
Израильские ВВС перехватили запущенную с территории Йемена ракету
Глава ФПБК инициирует проверку имущества Глуховского
Полицейские проверят разорвавшую российский паспорт женщину
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла
Общество

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.