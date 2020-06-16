Боня объяснилась после заявления об «алкоголиках и нищебродах»

https://static.news.ru/photo/dd62493e-b05a-11ea-89b5-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: victoriabonya/instagram.com

Телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня, которую раскритиковали за высказывание о россиянах с минимальной зарплатой, объяснила, что имела в виду. По её словам, она говорила не обо всех россиянах, а только о тех, кто страдает алкоголизмом.

В видео, которое Боня разместила на своей странице в Instagram, она уточнила , что её слова вырвали из контекста.

Если эти слова задевают человека, то он должен как минимум относить себя к алкоголикам, к тем, кто сидит на диване и ничего не делает, а также к тем, кто ни к чему не стремится, — объяснила телеведущая.

Она добавила, что говорила о россиянах, которые «превратились в отбросы общества», хотя все видят, как они «нарушают нормы того, что должен делать работник».

Также Боня отметила, что не выступает против повышения минимального размера оплаты труда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что композитор Левон Оганезов высказался в адрес Виктории Бони, позволившей себе обозвать россиян «нищебродами». Пианист, к слову, вспомнил, что сама Боня выросла в нищей семье и была дурнушкой, когда пришла на «Дом-2». Музыкант уверен, что бывшая участница телестройки сохранила в себе злость на собственное детство, отсюда и её нелепые высказывания.