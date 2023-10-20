«Больные на голову»: Слава узнала про инцидент с адвокатом Хайдарова Певица Слава назвала отвратительным инцидент с машиной адвоката Хайдарова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инцидент с автомобилем одного из адвокатов звездного хирурга Тимура Хайдарова является отвратительным и варварским, такое могли совершить больные на голову люди, заявила в беседе с NEWS.ru певица Слава, которая пользовалась услугами этого врача и впоследствии подвергла критике его работу. По ее словам, она про этот инцидент слышит впервые, и ни она, ни ее фанаты такого сделать не могли.

Могу точно сказать, что ни я, ни мои девочки из Telegram-канала (канал, где участники – жертвы, пострадавшие от пластики Хайдарова. — NEWS.ru) этого не делали, мы таким образом не работаем. Мои фанаты точно так сделать не могли, — сказала Слава.

Она подчеркнула, что расследования таких случаев должны следовать букве закона, добавив, что сочувствует владельцу автомобиля.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что злоумышленники облили кислотой автомобиль одного из адвокатов Хайдарова на стоянке в Москве. По данным канала, неизвестные пытались запугать защитника врача. Юрист написал заявление в полицию.

Певицы Слава и Любовь Успенская ранее публично рассказали, что Хайдаров провел им неудачные пластические операции. Постепенно число пострадавших от деятельности звездного хирурга выросло как минимум до 60 человек. В результате с пострадавшими начали связываться и предлагать компенсации.

Ранее супруга Хайдарова Светлана Сильваши обвинила в травле адвоката певиц Славы и Любови Успенской Елену Сенину, написав заявление в прокуратуру. Женщина утверждает, что из-за действий Сениной на ее супруга несправедливо подали заявление в полицию.