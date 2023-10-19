Машину адвоката хирурга Тимура Хайдарова облили кислотой в Москве SHOT: неизвестные облили кислотой автомобиль адвоката Тимура Хайдарова в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тимур Хайдаров

Автомобиль одного из адвокатов хирурга Тимура Хайдарова после скандала с пластическими операциями певицам Славе и Любови Успенской облили кислотой на стоянке в Москве, пишет SHOT. По данным канала, неизвестные пытались запугать защитника врача. Юрист написал заявление в полицию, говорится в сообщении.

Инцидент произошел ночью на парковке в столичном районе Братеево, куда проникли неизвестные, облив кислотой капот, крышу и багажник автомобиля адвоката, сообщает канал. Юрист Хайдарова сообщил, что давно получает угрозы из-за того, что защищает известного хирурга. Неизвестные также обещали облить кислотой его самого, говорится в источнике.

Ранее супруга Хайдарова Светлана Сильваши обвинила в травле адвоката певиц Славы и Любови Успенской Елену Сенину, написав заявление в прокуратуру. Женщина утверждает, что из-за действий Сениной на ее супруга несправедливо подали заявление в полицию. Сильваши подчеркнула, что Сенина собирает «под свои знамена» женщин, недовольных работой Хайдарова, чье количество быстро увеличивается, а также портит репутацию ее супруга.



Певицы Слава и Любовь Успенская ранее публично рассказали, что Хайдаров провел им неудачные пластические операции. Постепенно число пострадавших от деятельности звездного хирурга выросло как минимум до 60 человек. В результате с пострадавшими начали связываться и предлагать компенсации.