Жена хирурга Хайдарова обвинила в травле адвоката Успенской и Славы Жена хирурга Хайдарова пожаловалась в полицию на адвоката Сенину из-за травли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тимур Хайдаров

Супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши обвинила в травле адвоката певиц Славы и Любови Успенской Елену Сенину, написав заявление в прокуратуру, сообщает SHOT. Женщина утверждает, что из-за действий Сениной на ее супруга несправедливо подали заявление в полицию. Сильваши подчеркнула, что Сенина собирает «под свои знамена» женщин, недовольных работой Хайдарова, чье количество быстро увеличивается, а также «уничтожает репутацию её супруга».

В беседе с SHOT Сильваши рассказала, что пыталась отстаивать честь мужа-хирурга в Сети, но не получилось. Она случайно обнародовала личные данные одной из пациенток и ее обнаженные снимки, после чего та подала на Светлану заявление в полицию и, по словам Сильваши, стала вымогать у семьи 2,5 млн рублей.

Ранее Хайдаров, оказавшийся в центре скандала после проведенной операции певице Анастасии Сланевской, известной как Слава, проиграл суд на 6,7 млн рублей. Эту сумму хирург должен выплатить из-за того, что его компания ООО «Сильваши» задолжала за аренду помещений на Ленинградском шоссе в 2020 году.

Ранее одна из пациенток Хайдарова пожаловалась, что после неудачной пластики у врача впала в «жуткую депрессию». Она отметила, что не могла принять себя и свое тело, а также подчеркнула, что сделала у хирурга три операции. По ее словам, она чуть не осталась без груди — импланты были поставлены неудачно, из-за чего пациентка чувствовала постоянный дискомфорт и сильное натяжение. Она отметила, что после третьей операции ситуация не улучшилась. Тогда Хайдаров предложил девушке переделать грудь в четвертый раз, но она отказалась. Сейчас пациентке оказывают психологическую помощь специалисты из Росздравнадзора.