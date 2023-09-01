«Светский хроник»: хирург Тимур Хайдаров проиграл суд на 6,7 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Светский хроник» пишет, что пластический хирург Тимур Хайдаров, оказавшийся в центре скандала после проведенной операции певице Анастасии Сланевской, известной как Слава, должен выплатить 6,7 млн рублей после проигранного суда. По данным канала, эти деньги компания доктора ООО «Сильваши» задолжала за аренду помещений на Ленинградском шоссе в 2020 году.

Деньги арендатору так и не пришли. Тот обратился в суд и в прошлом году без труда выиграл дело. Только, похоже, деньги до сих пор остались неуплачены, потому что на днях арендатор продал долг некоему ИП Куракину. В конце августа новый взыскатель вступил в права по решению суда и теперь сам будет требовать миллионы с Хайдарова, — говорится в сообщении канала.

Ранее одна из пациенток Хайдарова пожаловалась, что после неудачной пластики у врача впала в «жуткую депрессию». Она отметила, что не могла принять себя и свое тело, а также подчеркнула, что сделала у хирурга три операции. По ее словам, она чуть не осталась без груди — импланты были поставлены неудачно, из-за чего пациентка чувствовала постоянный дискомфорт и сильное натяжение. Она отметила, что после третьей операции ситуация не улучшилась. Тогда Хайдаров предложил девушке переделать грудь в четвертый раз, но она отказалась. Сейчас пациентке оказывают психологическую помощь специалисты из Росздравнадзора.