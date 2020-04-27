Блогер Миро высказалась о травле Тодоренко

https://static.news.ru/photo/aa155d82-8823-11ea-90ee-fa163e074e61_660.jpg Регина Тодоренко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Популярный блогер Лена Миро раскритиковала семью Регины Тодоренко, а также отказавшиеся от контрактов с ней компании. Блогер назвала семью певца и ведущей с телеканала «Пятница» «красивой картинкой», которая на самом деле оказалась «навозной кучей» и сравнила их с Джиганом и Самойловой.

Миро прошлась и по Топалову, который не стесняется в выражениях, отбиваясь от подписчиков, называя его «бывшим наркоманом», который целиком поддерживает мнение «терпилы» Тодоренко.

Но больше всего блогера возмущают не бездумно сказанные молодой матерью слова, а то, как повели себя и журнал, снявший с ведущей звание «Женщина года», и компании, продукцию которых рекламирует Тодоренко.

Моральные уроды, наркоманы, женщины с тёмным прошлым женятся и демонстрируют наивной публике «счастье» — красивую картиночку в Эскортограм. Простенькие курочки верят в картинку. Ой, надо же, какая красивая и милая пара! И детки у них хорошие, пусть рекламируют памперс — и вот об этом памперсе я и хотела бы с вами сегодня поговорить, — жёстко комментирует случившееся Миро.

Блогер обвиняет компании не только в лицемерии, но и в трусости, добавляя, что они не могли не знать о «бывшем торчке-муже» и о том, что Тодоренко «никто не знает».

Обман — это то, что непростительно в бизнесе. Вы использовали лживую картинку счастливой семейки для продвижения какашек в памперсе. А теперь вы сливаетесь — испугались. Но я вам так скажу — нормальные люди, после такого, не станут покупать ни то, что вы называете соком, ни ваш подгузник, полный вранья, — разочарована поступками бизнесменов Миро.

И в сетевой травле Регины Тодоренко виноваты именно «те, кто вчера платил ей за амбассадорство и восторгался её семейкой!», считает блогер.

Тем более, что вызывает большое недоумение поведение вчерашних фанаток ведущей, готовых забить её камнями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания PepsiCo решила снять с эфира рекламу с телеведущей Региной Тодоренко. Кроме того, изменится оформление социальных сетей.