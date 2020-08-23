Блогер провёл эксперимент с 10 тысячами литров кока-колы

Блогер Максим Монахов (Mamix) опубликовал на своём YouTube-канале видео, в котором высыпает соду в 10 тыс. литров кока-колы.
В ролике Монахов и его помощники вылили несколько тысяч бутылок газировки в бочку. После этого они засыпали туда соду. Результатом стал огромный фонтан, устремившийся вверх и заливающий напитком всё вокруг.
По словам блогера, подготовка к эксперименту заняла около четырёх лет. Ролик обошёлся Монахову в 700 тыс. рублей, 446 тыс. рублей были потрачены на покупку газировки,
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