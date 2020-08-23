16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Блогер провёл эксперимент с 10 тысячами литров кока-колы

17:43, 23 августа 2020

Блогер Максим Монахов (Mamix) опубликовал на своём YouTube-канале видео, в котором высыпает соду в 10 тыс. литров кока-колы.

В ролике Монахов и его помощники вылили несколько тысяч бутылок газировки в бочку. После этого они засыпали туда соду. Результатом стал огромный фонтан, устремившийся вверх и заливающий напитком всё вокруг.

По словам блогера, подготовка к эксперименту заняла около четырёх лет. Ролик обошёлся Монахову в 700 тыс. рублей, 446 тыс. рублей были потрачены на покупку газировки, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Блогер Анна Pokrov рассказала, как превратилась из обычной волгоградской девушки в популярную личность с хорошим заработком. Она начала свою успешную карьеру со съёмки простых забавных видео.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео