Блогер намекнул на развод Ивлеевой и Элджея

Телеведущая Настя Ивлеева и популярный исполнитель Элджей — одна из самых закрытых пар российского шоу-бизнеса. Они узаконили отношения в 2019-м, но всё равно не спешат публично выражать свои чувства. Возможно, именно поэтому СМИ иногда подозревают разлад в звёздной паре. Накануне блогер Антон Суворкин на своём YouTube-канале намекнул на их развод.
По его словам, он
Чтобы потом всю эту империю не делить, она хочет сделать это сейчас. Возможно, разводиться будут тихо, чтобы не было шумихи, — считает Суворкин.
Но комментаторы под видео не спешили верить словам блогера. Некоторые считают это вбросом пиарщиков самой Ивлеевой, так как лишние упоминания в СМИ помогут ей раскрутить бизнес.
Ранее сообщалось, что автомобиль Анастасии Ивлеевой эвакуировали на штрафстоянку из-за неправильной парковки. По её словам, Lamborghini Aventador забрали в связи с тем, что она «поднакопила штрафов». За восемь месяцев Ивлеева нарушила ПДД почти 200 раз — превышала скорость, пересекала сплошную двойную, неправильно парковалась и разворачивалась в неположенных местах.