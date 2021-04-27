Блогер намекнул на развод Ивлеевой и Элджея

https://static.news.ru/photo/bb1181cc-a764-11eb-ba03-96000091f725_660.jpg Фото: agentgirl_/instagram.com

Телеведущая Настя Ивлеева и популярный исполнитель Элджей — одна из самых закрытых пар российского шоу-бизнеса. Они узаконили отношения в 2019-м, но всё равно не спешат публично выражать свои чувства. Возможно, именно поэтому СМИ иногда подозревают разлад в звёздной паре. Накануне блогер Антон Суворкин на своём YouTube-канале намекнул на их развод.

По его словам, он получил инсайдерскую информацию о подготовке девушкой документов для расторжения брака. Якобы причиной проблем в семье стал вопрос денег, которых у рэпера намного меньше, чем у Ивлеевой. Артист не так часто радует фанатов новинками, а его спутница активна в соцсетях, получает предложения на ТВ, работает над коллекцией одежды и планирует открыть производство снеков.

Чтобы потом всю эту империю не делить, она хочет сделать это сейчас. Возможно, разводиться будут тихо, чтобы не было шумихи, — считает Суворкин.

Но комментаторы под видео не спешили верить словам блогера. Некоторые считают это вбросом пиарщиков самой Ивлеевой, так как лишние упоминания в СМИ помогут ей раскрутить бизнес.

Ранее сообщалось, что автомобиль Анастасии Ивлеевой эвакуировали на штрафстоянку из-за неправильной парковки. По её словам, Lamborghini Aventador забрали в связи с тем, что она «поднакопила штрафов». За восемь месяцев Ивлеева нарушила ПДД почти 200 раз — превышала скорость, пересекала сплошную двойную, неправильно парковалась и разворачивалась в неположенных местах.