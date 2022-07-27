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Ближе к народу: кто посоветовал Киркорову сменить «идейную ориентацию»

Многие решили, что артист «переобулся», поддержав российских военных. Биограф певца объяснил поведение поп-короля

Пару месяцев назад общественность критиковала Филиппа Киркорова за скандальное выступление в Кремлёвском дворце — певец танцевал на кресте во время песни «Мария Магдалена». Не так давно король эстрады выступил в поддержку Максима Галкина, уехавшего из России. А на днях Киркоров вдруг позвал на свои концерты в Крыму российских военных и уже, несмотря на протесты крымских казаков и верующих, собрал полные залы в Анапе и в Феодосии. Зачем Киркоров вдруг постарался стать ближе к народу, а не к покинувшим Россию — в материале NEWS.ru.

Ещё в начале июня весть о грядущем гастрольном туре Киркорова по России вызвала общественный резонанс. Концертная программа GOLD. THE GREATEST HITS, приуроченная к 55-летию артиста, включала несколько городов в Крыму. Но в результате деятельности активистов, СМИ и общественных организаций, выступление в Севастополе отменили. Киркорова критиковали за то, что он сначала поддержал Аллу Пугачёву и Максима Галкина, которые уехали из РФ после начала спецоперации на Украине, а ближе к концертному туру вдруг записал видеообращение со словами: «Буду ждать всех наших героев».

По мнению биографа Киркорова Федора Раззакова, певец меняет свою позицию, исходя из реакции общественности на его поступки.

Когда Киркоров записал ролик в поддержку Галкина и Пугачёвой, это было накануне его юбилея 30 апреля. Он знал, что его будут все поздравлять, включая президента страны. Киркоров был в эйфории, — рассказал Раззаков NEWS.ru.

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва» Максим Галкин

Писатель считает, что Филипп изначально не предполагал, как сказанное поспособствует отмене его концертов. А последующий скандал с крестом на сцене Кремлевского дворца только усугубил ситуацию.

У Киркорова осталось два варианта: либо продолжать политику согласия с уехавшими вроде Галкина. Но для этого нужна смелость и гражданская позиция, чего никогда не было у Филиппа, как и у любого представителя шоу-бизнеса. Либо «переобуться», имея при этом совершенно другие мысли. Филипп выбрал второй вариант, сменил идеологическую ориентацию и поехал в госпиталь, — говорит Раззаков.

Биограф считает, что эта идея принадлежала не Киркорову, а пиар-команде исполнителя. Они же могли посоветовать артисту записать ролик в поддержку российских военных, пригласить их на концерт и лично наведаться в больницу.

Имиджмейкеры сказали ему стать ближе к народу. Киркоров посмотрел на судьбу Галкина, у которого, судя по всему, нет никаких шансов возвращаться в Россию, и принял для себя решение «переобуться», — объяснил Раззаков.

Однако присутствие поп-короля на больничной койке рядом с военными возмутило многих не меньше, чем желание петь для крымчан. Киркоров принёс с собой книги и рекламные проспекты к концерту, на которых оставлял пожелания раненым. По мнению Раззакова, этот момент отлично характеризует Киркорова.

Не знаю, что советовала ему команда, но Филипп — человек с большим самомнением. И решил, видимо, что военным больше его книг ничего не нужно: ни лекарства, ни фрукты. Киркоров, действительно, мнит себя пупом земли, — утверждает собеседник NEWS.ru.

Остановить поп-короля на пути к общению с крымскими поклонниками, которых, судя по полным залам, у Киркорова немало, пытался «Союз православных граждан Тавриды». Организация собирала в крымских храмах подписи за отмену концертов Киркорова из-за номера с крестом. Обращение было направлено руководству Крыма и министру культуры республики, а также митрополиту Симферопольскому и Крымскому Лазарю.

Петицию подписал актёр и депутат Дмитрий Певцов. Он заявил, что концерты Киркорова — это «мерзость». Певцов заметил, что Киркоров покаялся за свои сатанинские шоу. Но, по его словам, это ничего не меняет.

Мерзость остаётся мерзостью, даже если она публично «кается» и готова выполнять все предписания своих работодателей. Мерзость нельзя показывать, тем более за деньги. Как нельзя быть слегка беременной, так нельзя искать компромисс с сатанистами. Не играй в жребий с дьяволом — обе руки его пусты. Сатанистам не должно быть места нигде. Тем более на российской эстраде, — добавил актёр.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Дмитрий Певцов

Коллегу поддержали актрисы Ольга Будина и Яна Поплавская. В своём Telegram-канале Поплавская предложила Киркорову спеть «про зайку и „Вставай, страна огромная“. Больше ада».

Однако по мнению Федора Раззакова, определенная вседозволенность объясняется влиятельными друзьями певца.