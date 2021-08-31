Безрукова призналась, что помогло ей выжить после смерти сына

Актриса Ирина Безрукова рассказала о своих переживаниях из-за смерти сына Андрея Ливанова, скончавшегося в 2015 году от сердечного приступа, и призналась, что помогло ей выжить после его ухода. Откровениями она поделилась в интервью, которое будет доступно на YouTube-канале NEWS.ru 1 сентября в 13:00.

В свои 25 лет Андрей был невероятным, глубоким мудрецом. Он очень внимательно слушал, что я говорю даже в обычной беседе, и говорил: «Мама, послушай, что ты сейчас сказала». У нас была игра: говорить о ком-то, не осуждая; говорить о себе, не понижая самооценку и не любуясь собой. И подбирать слова, — призналась актриса.

Безрукова рассказала, что когда её сына спрашивали, как дела, он всегда отвечал: «Всё лучше и лучше», так как считал, что слова, мысли и действия формируют события.

И я просто за эту соломинку держалась. Мне было очень тяжело, и причин было очень много... Эти мысли, эти наши разговоры с ним до четырёх утра на эту тему меня держали. Мне хотелось быть достойной этого парня, который за свою жизнь, кроме школьных шалостей, не совершил ни одной большой ошибки, — заключила она.

Ранее Ирина Безрукова раскрыла своё отношение к осужденному на 23 года за сексуальные домогательства Харви Вайнштейну. Оказалось, актриса была лично знакома с ним, тогда американский продюсер совсем «не выглядел монстром».