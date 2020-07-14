Башаров предложил Собчак играть в хоккей, а не ломать нос «по пьяни»

https://static.news.ru/photo/14e049e2-c5e1-11ea-b395-fa163e074e61_660.jpg Марат Башаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известная российская телеведущая Ксения Собчак своим поведением привлекла внимание актёра Марата Башарова. Артист резко высказался в адрес звезды в социальных сетях, предложив журналистке показать свои способности на льду во время игры в хоккей. Сам мужчина не скрывает, что занимается этим командным видом спорта в свободное время.

С нами играют и девушки, которые в православных святынях покрывают голову целиком, а не для картинки. <...> Мы скоро посмотрим на вас, чего вы стоите? И как стоите на коньках! <...> Больше не ломайте нос по пьяни и берегите челюсть! Лёд — это не сцена. Лёд — работа! — написал Башаров на своей официальной странице в Instagram.

Один из подписчиков актёра поинтересовался, чем объясняется эмоциональный выпад в адрес Собчак. По словам Башарова, женщина «опять пиарится, теперь через монастырь». По мнению артиста, поведение журналистки выглядит глупым и страшным.

Съёмочная группа Ксении Собчак обратилась в полицию после нападения на них в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Там журналистка собирала материал о скандальном схиигумене Сергии (Николае Романове), забаррикадировавшемся в обители после церковного суда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оппозиционер Алексей Навальный в своём YouTube-шоу признался, что не испытывает восторга от того, что ему приходится защищать обвиняемого в госизмене экс-журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Телеведущую Ксению Собчак возмутил монолог политика.