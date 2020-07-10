Собчак назвала Навального сволочью из-за его слов о деле Ивана Сафронова

https://static.news.ru/photo/ccbec222-c25e-11ea-923d-fa163e074e61_660.jpg Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Оппозиционер Алексей Навальный в своём YouTube-шоу признался, что не испытывает восторга от того, что ему приходится защищать обвиняемого в госизмене экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Телеведущую Ксению Собчак возмутил монолог политика.

Навальный заявил, что считает бесчестным и лицемерным говорить, что арестован очередной журналист и надо защищать журналиста, так как Сафронов не журналист, а человек, который пошёл работать в Роскосмос, заниматься его пиаром. Оппозиционер назвал обвиняемого «бессмысленным» и акцентировал внимание на том, что тот приобрёл выгоду от смены деятельности.

Чуваку выдели Mercedec за пять миллионов рублей, вот он подходит к своему Mercedec, то есть это не журналист, это такой милый чиновничек с папочкой, — прокомментировал Навальный видеозапись задержания Сафронова.

Также он отметил, что не следил пристально за профессиональной деятельностью журналиста, но знает, что у того были довольно резонансные материалы и теперь его защищают бывшие коллеги по цеху.

Его друзья пишут, что Ваня любит космос. Ваня просто любит деньги и поэтому пошёл работать в Роскосмос. Человек, который идёт работать пиарщиком Роскосмоса, это человек, у которого нет никаких моральных принципов и нет ни малейшей совести, — заявил оппозиционер.

Вместе с тем он подчеркнул, что разбирательство в отношении любого человека должно быть гласным и открытым и надо этого требовать, то есть должны быть доказательства, что Сафронов шпион, иначе дело липовое.

Ксения Собчак резко отреагировала на позицию Навального, особенно её возмутило упоминание материального благосостояния советника главы Роскосмоса.

Какая же ты сволочь, Лёша. Все, кто не с нами, те против нас. Абсолютный большевизм во всём. Делать акцент на том, на какой машине дорогой он ездит. Как же я ненавижу эти левацкие совковые манипуляции. Ненавижу слово «мерзость», но это она, — написала ведущая в своём Telegram-канале.

Ивана Сафронова задержали в Москве 7 июля. Дома у него и у его бывшей девушки журналистки Таисии Бекбулатовой утром прошли обыски. ФСБ выпустила пресс-релиз, что подозревает Сафронова в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

В Роскосмосе заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой здесь. Он пришёл в госкорпорацию всего полтора месяца назад и занимался информационной политикой. Глава корпорации Дмитрий Рогозин подчеркнул, что доступа к закрытым данным Сафронов не имел.